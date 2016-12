Für fünf Tage begeben sich die "Xenius"-Moderatoren Carolin Matzko und Gunnar Mergner mit dem Wissensmobil in den Nürnberger Tiergarten - eine Woche voller Abenteuer, Herausforderungen und Entdeckungen. Doch wie genau funktioniert der reibungslose Ablauf hinter den Kulissen des Zoos, in dem rund 280 unterschiedliche Tierarten leben? Von der individuellen Fütterung über die Hilfe bedrohter Exoten bis hin zum Artenschutz der heimischen Tiere lernt "Xenius", was Tiergärten heute alles leisten. Delfine sind schlauer als dreijährige Kinder, retten Menschen vor dem Ertrinken und können sogar Kranke heilen. Ob das nun Verklärung ist oder nicht: Menschen glaubten schon immer, eine ganz besondere Beziehung zu den "lächelnden" Säugetieren zu haben - bereits die Griechen und andere Urvölker empfanden eine große Faszination für die Tiere. Aber was steckt tatsächlich hinter diesem Mythos? Warum empfinden Menschen überall auf der Welt die Delfine als etwas Besonderes, als unsere Freunde? Wie viel Wahrheitsgehalt steckt in den vielen Anekdoten über Freundschaften zwischen Mensch und Delfin? Die beiden "Xenius"-Moderatoren Carolin Matzko und Gunnar Mergner verbringen einen Tag in der Delfinlagune im Tiergarten Nürnberg, um das Geheimnis der Delfine zu lüften. Dabei lernen sie von Biologen, dass Menschen häufig ihre eigenen menschlichen Gefühle in die freundlich wirkenden Delfingesichter interpretieren. Auch erfahren die beiden Moderatoren, mit welcher Methode man ganz wissenschaftlich herausfinden kann, wie es einem Delfin wirklich geht.