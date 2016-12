Konkurrenz für Dr. Hansen: Der selbstherrliche Tierheiler Schellenberg eröffnet in Waldau eine Praxis. Schnell schart er Bewunderer um sich, denn Schellenberg scheint wirklich Wunder vollbringen zu können: So macht er das Kaninchen von Nellys Klassenkameradin Kim wieder gesund, bei dem Philip Hansen vorher unheilbaren Krebs diagnostiziert hatte. Philip ist überzeugt, dass Schellenberg ein Betrüger ist. Und Nelly will es beweisen, um ihrem Onkel zu helfen.