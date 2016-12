Verrückt nach Meer Heute | RBB | 05:40 - 06:25 Uhr | Dokureihe Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Am Strand von Colombo geht Lukas vor seiner Daniela auf die Knie: ein Moment, der sein Leben für immer verändern wird. Reiseleiter Bernd kommt an Bord und verliert vollständig die Orientierung. Das Ehepaar Schneider und Tänzerin Tessa finden sich urplötzlich inmitten einer Elefantenherde wieder und stellen fest, dass manche Tiere von hinten fast schöner aussehen als von vorn. Untertitel: Ein Traum wird wahr in Sri Lanka Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokureihe, D 2013 Folge: 7 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets