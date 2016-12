In Deutschlands Mode-Metrople Berlin stellen sich Schauspielerin Eva Habermann, Designer Julian F. M. Stoeckel, Moderatorin Ulla Kock am Brink sowie die ehemalige Weitspringerin Susen Tiedtke der Herausforderung Turnschuh. "Präsentiere ein Outfit um das It-Piece: Schneeweiße Sneaker" lautet das Motto bei 'Promi Shopping Queen'. Da ist alles möglich, wie Guido Maria Kretschmer erklärt: "Das können Männer wie Frauen tragen, es ist sehr angesagt und du kannst es frei kombinieren und stylen." Doch die Begeisterung für das Motto hält sich bei den prominenten Kandidaten zunächst in Grenzen: 'Ich habe eher kurze Beinchen, und dann sieht das einfach nicht so gut aus', befürchtet Eva Habermann. Eine Überraschung hat der Star-Designer auch noch für seine Kandidaten. Denn für ihren Laufsteg-Auftritt sollen sie einen Song auswählen, der bestenfalls sogar zu ihrem Outfit passt: "Die können von mir aus mit Hänschen Klein" kommen, solange sie sich damit wohlfühlen.' Welcher Prominente gewinnt, von der Musik beschwingt, die meisten Punkte für sein Outfit und räumt 3.000 Euro für einen guten Zweck ab?