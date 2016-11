'Sbelt Neck Slimmer'-Sanftes Lifting fürs Doppelkinn: Das kleine Massagegerät "Sbelt Neck Slimmer" soll dabei helfen, die Hals-, Nacken- und Kinnmuskulatur zu kräftigen. So soll das Absinken und Herunterhängen dieser Körperregion verhindert und ein vorhandenes Doppelkinn gestrafft werden können. Eine sanfte und vor allem schmerzfreie Lifting-Methode, ganz ohne operativen Eingriff, das verspricht zumindest der Hersteller. Das Mini-Trainingsgerät bietet drei verschiedene Widerstandsstärken und soll eine optische Verjüngung des Anwenders mit nur zwei Minuten Training pro Tag ermöglichen. 'Bubble Balls': Besonderen Freizeitspaß mit einer Extra-Knautschzone versprechen die sogenannten 'Bubble Balls': aufblasbare, meist transparente XXL-Bälle aus TPU oder PVC, in die man mit dem Oberkörper hineinschlüpfen kann. Ob beim Bubble-Soccer Fußballspiel oder gegenseitigem Rempeln und Springen, die Bälle sorgen für verrückte Action, ohne sich weh zu tun. Spezielle Haltegurte sollen zudem im Inneren für optimalen Sitz am Körper sorgen. "Magic Freez? Mug" Eiscreme-Zubereite: Leckeres, natürliches Eis in nur wenigen Minuten zu Hause selbst herstellen, und das ohne Strom und viel Aufwand - der "Magic Freez? Mug Ice Cream Maker" soll's möglich machen. Den Becher vor der Benutzung für einige Zeit ins Gefrierfach legen, dann die Zutaten einfüllen, kurz schütteln und kneten, kneten, kneten - und schon hat man einen Becher voll mit cremigen Eis. Ob das funktionieren kann? "MakeyMakey" Computer-Gadge: Man stelle sich vor, man könnte seinen Computer anstelle per Maus oder Tastatur z.B. mit Bananen steuern oder in dem man seine Katze streichelt oder in einen Eimer mit Wasser hüpft. Verrückt? Mit dem "Makey Makey" Gamepad ist es laut Hersteller kinderleicht, selbst zum kreativen Erfinder am heimischen Computer zu werden und Tastenfunktionen durch diverse Gegenstände zu ersetzen. Denn bei diesem verrückten Gadget handelt es sich um eine Art kleine Leiterplatte, mit der man alle stromleitfähigen Dinge per USB an den Computer anschließen und so neue Befehle erteilen kann. Der Kreativität sollen dabei keine Grenzen gesetzt sein. - 'Sbelt Neck Slimmer'-Sanftes Lifting fürs Doppelkinn