Statt nach der Schule mit Freunden Fußball zu zocken, verzieht sich der 10-jährige Victor Frankenstein lieber für Experimente auf den Dachboden. Als sein treuer Bullterrier Sparky von einem Auto überfahren wird, verliert Victor seinen einzigen Freund. Mit viel Hokuspokus, Gewitter-Energie und Flickzeug will er seinen über alles geliebten Hund wieder zum Leben erwecken. Doch die Kreatur, die er schafft, sieht ganz anders aus als Sparky. Was hat Victor da nur in die Welt gesetzt? (SV1)