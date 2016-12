Odins Sohn Thor scheint seinen Namen zu Recht bekommen zu haben, denn der junge Schmied hat zwar sein Herz auf dem rechten Fleck, ist aber nicht besonders geschickt. Als jedoch die Göttin der Unterwelt Hel mit der Hilfe der Riesen die ganze Welt unterjochen will, hat Thor die Chance zu zeigen, was in ihm steckt. Unterstützt von seinem vorlauten Hammer und seiner Freundin Edda, nimmt er den Kampf gegen die dunkle Göttin auf.