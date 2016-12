Live-Übertragung der Partie vom 12. Spieltag der Basketball-Bundesliga: Eisbären Bremerhaven - Gießen 46ers. Der deutsche Meister Bamberg gilt auch in dieser Saison wieder als das Team, das es zu schlagen gilt. In erster Linie von Bayern München, dem Meister von 2014. Doch auch ALBA Berlin rechnet sich Chancen aus, die Vorherrschaft der Franken zu beenden. Ähnlich spannend verlief in den letzten Jahren der Abstiegskampf.