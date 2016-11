In London stellen sich immer mehr Bürger die Frage: Wem gehört eigentlich die Stadt? Richard und Paul wollten ihr Viertel Elephant and Castle nicht komplett den Großinvestoren überlassen und gründeten einen mobilen Garten. Das Prinzip: Die Pflanzen werden in Kisten und auf beweglichen Untersätzen jeder Art angebaut, damit ein Umzug möglich ist. Für die beiden Großstadtgärtner eine logische Konsequenz in einer Stadt, in der urbaner Raum knapp und heiß begehrt ist. Eine Baustelle im Borough of Southwark, südlich des Zentrums von London, dient den mobilen Gärtnern als Zwischenlager. Die Verhandlungen mit der Stadt um ein neues Grundstück zogen sich in die Länge. Am Schluss zahlte sich Pauls Geduld jedoch aus. In diesem Jahr heißt es wieder: Sachen packen und auf ein neues Gelände ziehen. Die Dokumentation begleitet den neuen Garten über seinen ersten Sommer und stellt einige der kreativen Köpfe hinter dem Projekt vor, die den Ort neben dem Gemüseanbau auch für Kunst, Musik und Partys nutzen. Vor der Gründung des Gemeinschaftsgartens begann Richard bereits als Guerillagärtner, ein Bewusstsein für den geringen Naturraum innerhalb der Stadtgrenzen zu schaffen. Während die Gebäude rundherum weiter in die Höhe wachsen, wird in Grow Elephant gegrillt, gemalt, musiziert, getanzt, gefeiert und auch ein wenig gegärtnert. Für Überlebenskünstler wie die Musiker Rob und Marie, den begeisterten Tangotänzer Eduardo und die Sprayerin Shahina bedeutet Grow Elephant ein Stück Selbstbestimmung und ein bisschen Freiheit inmitten der boomenden Metropole zurückzuerlangen und das ohne dafür zahlen zu müssen.