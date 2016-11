Ein Hotel im Hochwald brennt nieder. In der Ruine wird die Leiche von Tim Engel gefunden. Er war schon tot, bevor er verbrannte. Kommissar Krüger ermittelt unter alten Bekannten im Spreewald. Zunächst scheint Versicherungsbetrug ein mögliches Motiv zu sein. Der Tote hatte offenbar eine feindliche Übernahme des Hotels geplant und zu diesem Zweck bereits die Kredite des Eigentümers Hellsteins aufgekauft. Hat Engel das Feuer gelegt und unterschätzt? Doch dann geraten Karsten Hellstein und seine Geliebte Lisa Engel, die Witwe des Toten, unter Verdacht. Wollte das Opfer den Hoteleigner in der Tatnacht wegen der Affäre mit seiner Frau zur Rede stellen? Hellstein macht sich durch sein Schweigen verdächtig. Auch die Pläne Lisa Engels mit einem dritten geheimnisvollen Freund liegen im Dunkeln. In seinem Kopf geht Krüger alle möglichen Tatversionen durch - und lässt sich dabei auch nicht von Annas und Fichtes Verliebtheit und der daraus resultierenden Eifersucht Marlenes ablenken. Sein Instinkt und seine Menschenkenntnis führen Krüger auf die richtige Spur zum Täter. Und am Ende findet er auch eine neue Bleibe im Spreewald, den er eigentlich verlassen wollte. Auch den fünften Fall für Kommissar Krüger hat der mittlerweile hoch angesehene Drehbuchautor Thomas Kirchner konflikt- und einfallsreich und in seinem eigenen, prägnanten Stil geschrieben. Diesmal ist die melancholisch-märchenhafte Magie des Spreewaldes Kulisse für großspurige Unternehmerträume und für ein Eifersuchtsdrama, in dem Gaststar Anja Kling in einer schillernden Hauptrolle innehat. Christian Redl brilliert und Kai Scheve hat einen fulminanten Abgang. Neben Redl als Kommissar Krüger kristallisiert sich mit Claudia Geisler, Rike Schäffer und Thorsten Merten ein ungewöhnliches, miteinander emotional verstricktes Ermittlerteam heraus.