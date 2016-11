Lester wird aus dem Gefängnis ins Krankenhaus von Bemidji gebracht. Eine Wunde an seiner Hand, die von Schrotsplittern aus Malvos Waffe verursacht wurde, hat sich entzündet. Sie beweist, dass Lester gelogen hat und beim Mord am Polizeichef auch anwesend war. Fieberhaft versucht Lester sich eine Erklärung für die Schussverletzung zurechtzulegen. Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) hat in der nahe gelegenen Stadt Duluth den Supermarktbesitzer Stavros Milos (Oliver Platt) inzwischen so weit gebracht, den Forderungen des Erpressers nachzugeben. Dabei nutzt Malvo perfide Milos' Gottesfürchtigkeit aus und setzt ihn immer neuen biblischen Plagen aus. Die Serie "Fargo" ist eine lose Adaption des Spielfilms "Fargo - Blutiger Schnee" aus dem Jahr 1996 von Ethan und Joel Coen. Die beiden Brüder, bekannt für Filme wie "The Big Lebowski", "No Country For Old Men" und "Burn After Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger?", waren bei der Serie als ausführende Produzenten beteiligt - sicherlich mit ein Garant für die gelungene und liebevolle Umsetzung der Adaption. Die Folgen der Serie "Fargo" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar.