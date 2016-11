Übertragung des Rückspiels im Conference-Finale der US-amerikanischen Major League Soccer zwischen dem Toronto FC und Montreal Impact. Montreal verspielte im Hinspiel eine perfekte Ausganslage, als man die 3:0-Führung in den letzten 20 Minuten noch aus der Hand gab und "nur" 3:2 gewann. Doch der Gast schaffte es schon in der letzten Runde gegen RB New York, einen knappen Hinspielsieg mit einem weiteren Sieg locker zu verteidigen. Toronto fegte im Rückspiel NY City 5:0 aus dem Stadion. - Conference Finale: Toronto FC - Montreal Impact