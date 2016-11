Boxtrainer Adrian Walter wird nach einem Fahrradunfall in die Sachsenklinik eingeliefert. Philipp Brentano wundert sich, dass Adrian nur sehr wenig Schmerzmittel zu brauchen scheint und auch Kathrin Globisch ist überrascht, dass er in seinem Zustand noch flirten kann. Als Adrian während der OP aufwacht, befürchtet Kathrin, dass er traumatisiert ist. Adrian geht aber tapfer davon aus, dass er das in den Griff bekommt. Als ihm Kathrin jedoch mitteilt, dass er dringend ein zweites Mal operiert werden muss, ist Adrian plötzlich verschwunden. Otto Stein macht sich Sorgen um Charlotte. Die Arbeit in der Cafeteria erschöpft sie zusehends. Deswegen macht er eines Morgens den Wecker aus und lässt sie ausschlafen. Gemeinsam mit Jakob, der gerade sein Restaurant verkauft, macht er sich in der Cafeteria an die Arbeit. Als Charlotte auftaucht, ist sie sauer. Unter keinen Umständen will sie zugeben, wie gut ihr das Ausschlafen getan hat. Otto und Jakob müssen sich etwas einfallen lassen, um Charlotte zum Kürzertreten zu bewegen.