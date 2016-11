Eines Tages wird ein Großteil unserer heutigen Arbeit von Robotern ausgeführt werden. Dessen sind sich Experten sicher. Aber wie nah oder fern ist dieser Tag? Ziemlich nah, wie LexiTV in dieser Sendung zeigt. Denn die künstliche Intelligenz macht rasante Fortschritte. Schon heute gibt es Roboter, mit denen man sich wie mit einem Menschen unterhalten kann. Und solche, die an Stelle von Menschen in Fabriken arbeiten. Und andere, die wie ein Maultier Lasten durch unwegsames Gelände tragen. Können wir uns auf solche maschinelle Hilfe freuen? Oder müssen wir uns vor dem Tag fürchten, an dem Roboter in Kriege eingreifen und über Leben und Tod entscheiden?