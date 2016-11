Manchmal ist das Leben sehr hart: Erst ertappt die temperamentvolle Weinhändlerin Sonja ihren Mann mit seiner Geliebten, dann gerät sie wegen überhöhter Geschwindigkeit in eine Verkehrskontrolle, wobei ihre Weinladung zerstört wird, und schließlich sitzt auch noch der überaus korrekte Richter Dr. Alain Mayer über Sonja zu Gericht und entzieht ihr den Führerschein. Und so muss Sonja mit dem Zug nach Würzburg reisen, um neue Weine zu besorgen. Im Zug trifft sie ausgerechnet auf ihren strengen Richter Mayer. Eine Zugpanne zwingt die beiden, den Zug zu verlassen. Und so beginnt eine wahre Odyssee, bei der Alain Mayers Gesetzestreue auf eine harte Probe gestellt wird. Doch auch der rechtschaffene Richter kann ab und zu ein Auge zudrücken, beispielsweise als Sonja ein altes, anscheinend herrenloses Moped "leiht", um die Reise fortsetzen zu können. Doch trotz, oder vielleicht gerade wegen dieser turbulenten Ereignisse kommt sich unser ungleiches Paar immer näher. Die beiden verlieben sich. Auch für Sonjas Weinhandel zeichnet sich eine Wendung zum Positiven ab, denn sie lernt zufällig Alains Sohn Robert kennen und erfährt, dass Alain einer renommierten elsässischen Winzerfamilie entstammt. Robert, der anders als sein Vater die "Weintradition" der Familie weiterführt, wird Sonjas Geschäftspartner und sozusagen zum "Retter" ihres durch den Verlust der Weinladung in Bedrängnis geratenen Geschäfts. Doch dies lässt den inzwischen ziemlich verliebten Vater an Sonjas Aufrichtigkeit zweifeln. Sollte alles nur ein cleverer Geschäftstrick gewesen sein? Eine turbulente "Romantic Comedy", in der Suzanne von Borsody und Günther Maria Halmer als ungleiches, streitbares Liebespaar glänzen.