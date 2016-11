Vor über einem Jahr hat Volker (58) die traditionsreiche "Gallus Stubb'" im hessischen Flörsheim am Main mit großer Zuversicht übernommen. Warum auch nicht, schließlich kann der impulsive, gelernte Koch auf ein ganzes Leben in der Gastronomie zurückblicken. Zur Unterstützung hat Volker Servicekraft Bianca und Küchenhilfe Christine in seinem Lokal. Die beiden Frauen leiden aber nicht nur unter Volkers gelegentlichen Launen, sondern auch unter dem Gästemangel - der zum Teil auch an den langen Wartezeiten liegt. Die Schulden wachsen mit beunruhigender Geschwindigkeit und Volker sucht inzwischen mehr als verzweifelt nach dem Grund für das Ausbleiben der Flörsheimer. Irgendetwas muss im Argen liegen, wie ist es sonst zu erklären, dass Volker stundenlang erwartungsvoll vor seiner verwaisten Gaststätte steht und einfach niemand auftaucht? Können die Kochprofis Andi Schweiger, Ole Plogstedt und Frank Oehler die "Gallus Stubb'" vor dem finanziellen Aus bewahren?