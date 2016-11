Sheppard und seine Leute sind auf Taranis, um bei Reparaturen in einem unterirdischen Hangar zu helfen. Als sich herausstellt, dass die alte Antikerbasis auf einem Vulkan gebaut ist, rät Dr. McKay zur Evakuierung. Doch so weit kommt es nicht. Nach einer Eruption müssen die Menschen vor einer Giftwolke in die Anlage unter der Erde fliehen und sitzen bald in einer tödlichen Falle.