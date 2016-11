Schuldunfähig Ich habe versucht mein Kind zu töten: Monika wurde als schuldunfähig verurteilt. Ihre Tat: Sie hat vor 13 Jahren versucht, ihre damals fünfjährige Tochter zu töten. Diese überlebte zum Glück. Was Monika damals nicht wusste und Psychiater später feststellten: Sie leidet unter paranoider Schizophrenie, hatte Halluzinationen und hat die Tat im Rahmen einer Psychose begangen. Sie wurde in eine Frauen-Forensik eingewiesen, bekam dort jahrelang Therapie. Heute kann sie mit ihrer Krankheit, die nicht heilbar ist, gut umgehen, doch eins lässt sie nicht los: Ihre schweren Schuldgefühle. #böseminute Rentenpolitik: Das aktuelle System fördert Frauenarmut: Das geltende Rentensystem ist nicht mehr zeitgemäß, sagt die Buchautorin Kristina Vaillant. Es passe nicht mehr in die heutige Arbeitswelt und treibe vor allem Frauen in die Armut. Da müsse dringend etwas getan werden. Leider machten die aktuellen Vorschläge wie zum Beispiel die Erhöhung der Mütterrente keinen Sinn, denn das wird vielen Frauen an anderer Stelle wieder abgezogen. Zeit für eine böse Minute. "Mein Lebensplan sah komplett anders aus." Mein Weg in die Waschstraße: Manchmal verläuft der Lebensweg ganz anders als man denkt. Man hat eine Ausbildung gemacht, einen Beruf gefunden, der Spaß macht - und dann macht einem das Leben einen Strich durch die Rechnung. Sylvia stand plötzlich alleine da nach dem Tod ihres Mannes und musste sich durchboxen. Und wie das Leben so spielt: Plötzlich besaß sie eine Waschstraße. - "Mein Lebensplan sah komplett anders aus.": Mein Weg in die Waschstraße