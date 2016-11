heute konkret - Giftiges Acrylamid in Weihnachtsbäckerei - Lebkuchen, Spekulatius und Co. unter der Heute | ORF 2 | 05:40 - 05:55 Uhr | Verbrauchermagazin Infos

Giftiges Acrylamid in Weihnachtsbäckerei - Lebkuchen, Spekulatius und Co. unter der Lupe: Wenn bestimmte Lebensmittel bei zu hoher Temperatur verarbeitet werden, entsteht giftiges Acrylamid. Besonders in der Vorweihnachtszeit nehmen wir durch den vermehrten Konsum von Keksen und Lebkuchen besonders viel von der gefährlichen Substanz zu uns. "heute konkret" zeigt, wie weihnachtliche Nascherei ohne hohe Acrylamid-Belastung hergestellt werden kann. Original-Titel: heute konkret Laufzeit: 15 Minuten Genre: Verbrauchermagazin, A 2012