Die große Chance der Chöre - Das Finale Heute | ORF 1 | 09:30 - 11:45 Uhr | Musikshow Infos

Mehr Termine Inhalt Acht Chöre treten im großen Finale um den Gewinn von 50.000 Euro an. Als erste Herausforderung gilt es, eine "Gesangs-Battle" gegen einen anderen Chor zu gewinnen um dann auch noch einen letzten, alles entscheidenden Auftritt zu absolvieren. Danach liegt es ausschließlich an den Stimmen des TV-Publikums, wer die große Chance der Chöre gewinnt. Jury: Oliver Pocher, Dorretta Carter, Fräulein Mai, Ramesh Nair Original-Titel: Die große Chance der Chöre Laufzeit: 135 Minuten Genre: Musikshow, A 2016 Gäste: Gäste: Die Young Roses, Ladies and Gentleman, Seicento, 4ME, Die Sängerrunde Pöllau, MMS Gumpoldskirchen, Das VOK, Die Gumpoldskirchner Spatzen, Dorretta Carter, Ramesh Nair, Vokalensemble BG de Leibnitz, Fräulein Mai Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets