Rick und den anderen fällt es nach wie vor schwer, Alexandria als ihre neue Heimat zu akzeptieren. Als sie sich einer neuen Bedrohung in Form weiterer Untoten in ihrer unmittelbaren Nähe gegenübersehen, ist nicht klar, ob das die Gruppe näher zusammenbringen oder endgültig spalten wird. Ricks Plan, die Beisser wegzulocken, verläuft aufgrund eines unerwarteten Vorfalls dabei nicht so, wie zunächst geplant.