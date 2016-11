Driving Wild mit Marc Priestley - Car Spinning in Südafrika Morgen | Discovery Channel | 01:30 - 02:15 Uhr | Dokureihe Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Showdown in Soweto! Ex-Formel-1-Mechaniker Marc "Elvis" Priestley reist nach Südafrika, um eine völlig verrückte Motorsportart hautnah zu erleben: Car Spinning! Hier geht es nicht darum, der erste im Ziel zu sein, sondern eine spektakuläre Show für die Zuschauer abzuliefern - qualmende Reifen und brandgefährliche Stunts inklusive. In Soweto, einem der größten Townships von Johannesburg, trifft sich Elvis mit Lokalmatador Sunesh und seinem Team. Gemeinsam wollen die Autofans einen alten 3er BMW, Baujahr 1990, fit für die Arena machen. Doch bevor der Motor unters Messer kommt, muss Elvis seine Feuertaufe beim Car Spinning bestehen! Original-Titel: Gears, Grease and Glory Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokureihe, GB 2016 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets