Trotz aller Widrigkeiten finden einige Tierarten auch in den abgelegenen und von eisiger Kälte geprägten Regionen der Arktis und der Antarktis ihr Auskommen. Doch die meisten, so auch die Belugas, ziehen sich zurück, bevor der arktische Winter einsetzt und selbst Teile des offenen Ozeans zufrieren lässt. Auch zahlreiche Seevögel rüsten sich, die Reise in ihre Winterquartiere anzutreten.