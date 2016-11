Als Kamilla Marks, die Inhaberin eines Schlosshotels, von einem Unbekannten mit einem Jagdgewehr angeschossen wird, bekommt Alex einen schwierigen Mandanten: den vorbestraften Enno Fellner. Fellner, mittlerweile Busfahrer und Fremdenführer im Münsteraner Umland, ist nach einer längeren Haftstrafe wieder auf freiem Fuß. Er soll Kamilla Marks vor langer Zeit vergewaltigt haben und wehrt sich nun mit rechtlichen Schritten gegen die Vorwürfe. Fellner gerät nun ins Visier der Ermittlungen von Kommissarin Springer. Es lastet ein schwerer Vorwurf auf ihm: Er habe Kamilla Marks in jener Nacht umbringen wollen. Die Hotelchefin hat den Anschlag mit Verletzungen überlebt. Hier wittert Wilsberg Ablenkung für seinen berufsmüden Freund Ekki, der in einer handfesten Midlife-Crisis steckt. Alex zuliebe schleust Wilsberg Ekki als unbedarften Busreisenden bei Fellner ein, um diesem auf den Zahn zu fühlen. Gleichzeitig beginnt er mit seinen eigenen Ermittlungen. Ekki und Alex sind sich schnell einig - Enno Fellner ist unangenehm, aggressiv und potenziell gefährlich. Beide vermuten, dass er sich endgültig an der Hotelchefin hatte rächen wollen. Doch Wilsberg lässt sich nicht überzeugen. Er forscht tiefer in Kamilla Marks' Vergangenheit nach und findet heraus, dass sie eine pathologische Lügnerin ist. Wilsberg fühlt sich in seinem Verdacht bestätigt: Fellner muss unschuldig sein. Doch plötzlich stößt Ekki, noch immer als Bustourist getarnt, auf eine Leiche. Kamilla Marks liegt stranguliert im Münsterländer Moor. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Wilsberg sich geirrt haben muss und Fellner seinen ursprünglichen Plan zu Ende gebracht hat. Wilsberg muss nun versuchen, Fellners Unschuld gegen alle Widerstände zu beweisen und den wahren Mörder von Kamilla Marks dingfest zu machen. Aber liegt Wilsberg mit seiner Vermutung wirklich richtig oder hilft er einem kaltblütigen Mörder zur Freiheit?