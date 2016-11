Der mit 250 000 Euro dotierte Deutsche Zukunftspreis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation wird für zukunftsweisende Ideen vergeben, die zur Marktreife entwickelt werden. Die drei nominierten Teams und ihre Arbeiten werden in ausführlichen Filmbeiträgen und Interviews vorgestellt. Bundespräsident Joachim Gauck überreicht die hochrangige Auszeichnung an das Siegerteam. Die Moderation hat Maybrit Illner. Der Preis wird in diesem Jahr zum 20. Mal verliehen. Von Beginn an, seit 1997, ist das ZDF als Medienpartner dabei. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr die STATION in Berlin. Die nominierten Arbeiten beschäftigen sich mit wichtigen Zukunftsthemen wie die bessere Beleuchtung für Autos durch Laserlichttechnik, das Bauen mit Carbonbeton und die Verbesserung der Innenbeschichtung von Zylinderlaufflächen, die zu Energieeinsparung beiträgt. "Das faszinierende Material Carbonbeton - sparsam, schonend, schön" Prof. Dr.-Ing. Manfred Curbach Prof. Dr.-Ing. habil. Dipl.-Wirt. Ing. Chokri Cherif Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Offermann Technische Universität Dresden "Die Vision vom reibungslosen Antrieb - Beschichtung halbiert Energieverluste" Dr.-Ing. Patrick Izquierdo Dipl.-Ing. Manuel Michel Dipl.-Ing. (FH) Bernd Zapf Daimler AG, Ulm und Gebrüder Heller Maschinenfabrik GmbH, Nürtingen "Laserlicht im Auto - mit Sicherheit und Weitblick in die Zukunft" Dr. rer. nat. Carsten Setzer Dipl.-Ing. Christian Amann OSRAM GmbH, München und BMW Group, München