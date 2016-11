Schon zum elften Mal präsentiert Carmen Nebel live aus München ihre große Benefizgala "Die schönsten Weihnachts-Hits" zugunsten von "Brot für die Welt" und "Misereor". Musikalische Unterstützung erhält sie dabei von Andrea Berg, David Garrett, Wencke Myhre, den Harlem Gospel Singers, Caught in the Act, Sinatra & Friends und vielen anderen. Paul Potts und Ella Endlich stimmen mit einem besonderen Duett auf die Weihnachtszeit ein. Das besondere vorweihnachtliche Event wird auch in diesem Jahr wieder von vielen prominenten Gästen aus Unterhaltung und Sport unterstützt. Zu Gast sind unter anderen Cornelia Poletto, Wolfgang Lippert, Isabell Werth, Kolja Kleeberg, Franziska Reichenbacher, Mitri Sirin, Stefan Jürgens, Joseph Hannesschläger, Andrea L'Arronge und Alexander Hold. Seit vielen Jahren unterstützt das ZDF die beiden christlichen Hilfsorganisationen "Brot für die Welt" und "Misereor". Die Hilfsorganisationen bitten wieder um Spendengelder für ihre Projekte auf der ganzen Welt, um die Not der Ärmsten zu lindern.