Woche für Woche sehen die Zuschauer ihren Ermittlern der "SOKO Wismar" bei der Lösung der Fälle zu. Am Ende ist das Verbrechen gelöst, der Täter überführt. Aber was wird nun aus ihm? Geht er für seine Tat ins Gefängnis? Und wenn ja, wofür? Vorsätzlicher Mord oder Totschlag im Affekt? Oder kann ein guter Rechtsanwalt sogar einen Freispruch erreichen? "SOKO+ Wismar" liefert kurz und knapp professionelle Antworten. "SOKO+ Wismar" ist Unterhaltung auf juristischer Grundlage: Keine Scripted Reality, sondern wirkliche Juristen stellen sich der Frage nach Schuld und Strafe, nach Recht und Gerechtigkeit. Der Zuschauer erhält einen spannenden, abwechslungsreichen und authentischen Nachschlag zu seinem beliebten Format. Mit Oberstaatsanwältin Claudia Lange und Rechtsanwalt Carsten Hoenig konnten zwei erfahrene Juristen für "SOKO+ Wismar" gewonnen werden: Claudia Lange ist neben ihrer langjährigen Tätigkeit als Staatsanwältin inzwischen auch als Pressesprecherin für die Staatsanwaltschaft in Schwerin tätig. Der Strafrechtler Carsten Hoenig arbeitet als anerkannter Anwalt in Berlin und verfügt aufgrund seines Berufs über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz. Moderator Hendrik Wieduwilt ist ebenfalls Jurist und kann somit die Aussagen der beiden Experten überprüfen, kritisch hinterfragen und eventuelle Seitenaspekte beleuchten, da er sich auf vertrautem Terrain bewegt. "SOKO+ Wismar" - Was passiert mit dem Täter?