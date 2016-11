Die Hauptkommissare Ehrlicher und Kain ermitteln in diesem Tatort in der ihnen fremden und exotisch anmutenden Welt der Artisten und Zirkusleute. Auf den Elbwiesen hat der "Cirkus Hain" seine Zelte aufgeschlagen. Während einer Vorstellung stürzt der Starartist Vladimir vom Hochseil tödlich ab. Ist sein tragischer Tod aber wirklich nur die Folge eines Unfalls? Hauptkommissar Ehrlicher kann das nicht glauben. Er spürt, dass in diesem Zirkus etwas nicht stimmt. Sein einziger Anhaltspunkt in diesem Fall ist aber zunächst nur ein anonymer Brief: "Vladi kein Unfall. Mord. Einer wo weiß." Nur mühsam gelingt es den Kommissaren, das Vertrauen der Artisten zu gewinnen. Doch auch dann gibt sich der Schreiber der anonymen Nachricht nicht zu erkennen. Aber durch ihre Hartnäckigkeit schaffen sie es, die mysteriösen Umstände des scheinbaren Unfalls aufzudecken. Der Verdacht, dass der Hochseilartist Vladimir ermordet wurde, bestätigt sich. Doch wer der Leute vom "Cirkus Hain" hat ein Motiv für die Tat?