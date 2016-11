Viele Sagen und Mythen ranken sich um verborgene Schätze und beflügeln die Phantasie. Und ab und an werden Münzen, Gold oder Edelsteine tatsächlich gefunden. Die Sendung berichtet über spektakuläre Funde wie den Goldhort von Gessel oder den sächsischen Münzschatz, die in der Vergangenheit für Aufsehen sorgten und erkundet die dramatischen historischen Ereignisse um den jüdischen Goldschatz von Erfurt. Außerdem erklärt LexiTV, worauf man als Hobbyschatzsucher achten sollte und wer weiterhilft, wenn einem die Uhr oder der Ehering in einem Gewässer verlorengegangen sind.