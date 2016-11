Mike überführt zwei gesuchte kriminelle Frauen und sperrt sie ein. Doch in deren Wohnung befindet sich der süße, kleine Hund Birdie. Eigentlich müsste er den ins Tierheim bringen, doch das möchte er dem Vierbeiner nicht antun und so nimmt er ihn mit zu sich. Alle mögen den kleinen Streuner und finden ihn total süß – nur Molly nicht. Sie möchte, dass er so schnell wie möglich wieder weg ist und sucht einen anderen Ort, wo der ungeliebte Untermieter bleiben könnte.