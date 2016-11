How to Get Away with Murder Heute | VOX | 22:10 - 23:05 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Bonnie greift zu einem drastischen Mittel und macht Asher tränenreich weis, sie habe Sam erschlagen, um sich gegen einen Vergewaltigungsversuch zu wehren. Sie glaubt, so verhindern zu können, dass Asher im Rahmen eines Immunitätsdeals vor Gericht gegen die Kanzlei aussagt. Annalise ist äußerst skeptisch und hilft ihrerseits nach. Im Fall der Milliarden-Erben Catherine und Caleb hat Annalise nur wenige Stunden Zeit, um zu verhindern, dass der einzige Augenzeugenbericht vor Gericht zugelassen wird. Es handelt sich um die Aussage der mittlerweile ebenfalls ermordeten Tante der Geschwister, die die beiden am Tatort gehört haben will. Dass die anderen Praktikanten befürchten, jeden Augenblick von Asher verpfiffen und verhaftet zu werden, lässt Wes seltsam kalt. Er konzentriert sich ganz darauf, Licht in das Rätsel um Rebeccas Verschwinden zu bringen. Zusammen mit Levi, Rebeccas Pflegebruder, stellt er Franks Freund Bruno, einen Friedhofswärter, zur Rede. Wes glaubt, dieser habe Rebeccas Leiche vergraben. Doch der verrät ihnen nur, dass sich Frank den Schlüssel zu seinem Lagerraum ausgeliehen hat. Als es Wes gelingt, den Schlüssel zu klauen, begeben sich die Praktikanten zum Lagerraum. Darin befindet sich ein Koffer, der jedoch nicht wie vermutet die tote Rebecca enthält, sondern randvoll mit Geldscheinen gefüllt ist. Was die Vier nicht ahnen: Sie wurden von Frank dazu manipuliert, Rebecca im Lagerraum zu suchen. Vorher hatte Annalises Mann fürs Grobe bereits dafür gesorgt, dass Levi fälschlicherweise wegen Drogenhandels verhaftet wurde. Original-Titel: How to get away with murder Untertitel: Die Sünden der Väter Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2015 Regie: Stephen Cragg Folge: 5 FSK: 12 Schauspieler: Annalise Keating Viola Davis Nate Lahey Bill Brown Wes Gibbins Alfred Enoch Connor Walsh Jack Falahee Rebecca Sutter Katie Findlay Michaela Pratt Aja Naomi King Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets