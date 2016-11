14. Spieltag: MT Melsungen – THW Kiel. Im Oktober erzielte Johannes Sellin gegen Stuttgart 16 Tore. Nur vier Spieler trafen in der Bundesligageschichte öfter in einer Partie. Den Rekord hält Stefan Schröder (HSV, 21 Tore). Nach 13 Spieltagen belegt Sellin Platz drei in der Torschützenliste (81 Tore). Die Melsunger Fans können sich nur noch in dieser Saison über Treffer des Rechtsaußen freuen. Im Sommer verlässt der 25-Jährige nach vier Jahren die Nordhessen, die zwei der letzten drei Heimspiele gegen den THW gewannen.