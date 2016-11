Schreck in der Morgenstunde: Evelyne von Senggen hat sich aus den afrikanischen Kalabarbohnen ihrer Kette einen giftigen Cocktail gemixt und sich damit das Leben genommen. Konrad, ihr an den Rollstuhl gefesselter Ehemann, ist fassungslos: Warum sollte sie so etwas tun? Heike Mangold, von Senggens Haushälterin, ahnt die Antwort: Evelyne konnte nicht verwinden, dass ihr Geliebter Tristan sich von ihr getrennt hat. Dieser ist ein Schwarzafrikaner, den sie sich "aus dem Urlaub mitgebracht" hatte und der nun eine Scheinehe mit Heike führt. Das ist Hauptkommissar Schickl zu kompliziert, um plausibel zu sein. Er hakt mit seinem Team von der SOKO 5113 nach - und stößt auf ein Netz aus Intrigen, Abhängigkeiten und falschen Gefühlen, das noch weitere Tote nach sich zieht.