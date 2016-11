Das Geschäft mit billigem Palmöl - wie Mensch und Natur ausgebeutet werden: Jedes zweite Produkt im Supermarkt enthält Palmöl. In erster Linie, weil es besonders billig hergestellt werden kann. In Indonesien hat sich die Produktion in den vergangenen Jahren verzehnfacht. 33 Millionen Tonnen Palmöl werden jährlich exportiert. Da der Bedarf steigt, müssen immer mehr Flächen für neue Plantagen erschlossen werden. Besonders betroffen sind wertvolle Regenwaldgebiete. Täglich wird eine Fläche von 300 Fußballfeldern gerodet - mit verehrenden Auswirkungen auf Mensch und Natur, aber auch das globale Klima. "heute konkret" hat sich die Situation auf der indonesischen Insel Sumatra angesehen.