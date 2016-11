Felix und Ronnie übernehmen noch einen letzten Fall, bevor Ronnie sich auf den Weg in die Karibik macht. Die Brüder sollen der 75jährigen Bibi Schröder in zwei Wochen zum Führerschein verhelfen, damit diese mit ihrer besten Freundin auf Italienreise fahren kann. Doch warum habe es die beiden alten Damen auf einmal so eilig in den Süden zu fahren? Felix und Ronnie machen sich an die Arbeit, um die Hintergründe für den Road Trip zu erfahren. Währenddessen versucht Karin herauszufinden mit wem Wilhelm Kukla in den Tagen vor seinem Tod telefoniert hat. Buch: Fritz Ludl