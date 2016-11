Get - Der Prozess der Viviane Amsalem Heute | ARTE | 20:15 - 22:05 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Seit Jahren getrennt, will Viviane (Ronit Elkabetz) endlich die Scheidung. Doch in Israel bestimmen die Rabbis, und ohne Einverständnis des Ehemanns geht nichts. Vivianes Gatte Elisha (Simon Abkarian) weigert sich - über Jahre. Laufzeit: 110 Minuten Genre: Drama, IL, F, D 2014 Schauspieler: Viviane Amsalem Ronit Elkabetz Elisha Amsalem Simon Abkarian Haim Gabi Amrani Shimon Sasson Gabay Donna Aboukassis Dalia Beger Ya'akov Ben Harouch Shmil Ben Ari