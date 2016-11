Stollen: häufig teuer, selten lecker In der Weihnachtszeit gehören Stollen zum Standardsortiment in Bäckereien, Supermärkten und Discountern. Doch wie gut ist die Qualität? "Markt" deckt auf. Krankenkassenärger: kein neuer Rollstuhl Anne-Katrin R. aus Seevetal ist auf den Rollstuhl angewiesen. Sie leidet unter MS und hat inzwischen nur noch so wenig Kraft, dass das Sanitätshaus ihren Rollstuhl zusätzlich mit einem Elektroantrieb ausgestattet hat. Doch Rollstuhl und E-Antrieb passen nicht zusammen. Die Folge: DDie 55-Jährige kann ohne fremde Hilfe nicht mehr das Haus verlassen. "Markt" mischt sich ein. Rotwein: Wie gut ist der Wein vom Discounter? Rotwein gibt es beim Lebensmitteldiscounter schon für weniger als zwei Euro. "Markt" hat neun unterschiedliche Weine probiert, alle im Preissegment unter zehn Euro. Wie schneiden die Weine ab bei Farbe, Geruch und Geschmack? "Markt" will's wissen. Haushaltsauflösung: Wie gut sind die Profis? Ein Todesfall, eine Erbschaft, es gibt viele Gründe, einen komplettem Hausstand zu verkaufen. Aber kann man sich auf die Profis für Haushaltsauflösungen verlassen? Gebrauchtwagen: Wie sich Händler vor der Gewährleistung drücken Für ein fabrikneues Wohnmobil für private Urlaubsreisen muss man schon eine Menge Geld investieren. Gebrauchte Fahrzeuge sind bedeutend günstiger. Und im Fall von Mängeln schützt die Gewährleistungsgarantie von mindestens einem Jahr den Käufer. Doch immer wieder mogeln Autohändler beim Gebrauchtwagenverkauf, um nicht für Schäden haften zu müssen. - Gebrauchtwagen: Wie sich Händler vor der Gewährleistung drücken