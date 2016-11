Neuigkeiten in Rosenheim: Sandra Mai, Pathologin, hat ihren ersten Arbeitstag im Rosenheimer Kommissariat und wird gleich zu einem Einsatz gerufen. Als die Haushälterin Anisa Papic morgens ins Bad kommt, macht sie eine grausame Entdeckung: Ihre Chefin Melanie liegt leblos in der Badewanne. Am Tatort sprechen die Kommissare Sven Hansen und Anton Stadler zunächst mit dem Ehemann der Toten, Sebastian Fuchs. Dieser zeigt sich entsetzt über den Mord. Für die Tatzeit hat er angeblich ein wasserdichtes Alibi. Recherchen ergeben, dass Frau Fuchs eine Affäre mit ihrem Hausarzt, Gabriel Längerer, hatte. Hat der Ehemann aus Eifersucht gemordet? Oder ist Judith Längerer, Arztgattin, zur Mörderin geworden? Auch die Haushälterin Anisa Papic hat ein Motiv. Frau Fuchs bezichtigte sie des Diebstahls und wollte sie vor die Tür setzen. Die Kommissare glauben, dass Papic sich das nicht gefallen lassen wollte und daraufhin Frau Fuchs erschlagen hat. Als sich herausstellt, dass im Hause Fuchs alle Uhren manipuliert worden sind, können die Kommissare schließlich den wahren Mörder festnehmen. Auch Neuzugang Sandra Mai hat für die Kommissare interessante Erkenntnisse.