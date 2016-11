Hochkarätige Minigolfspieler, fliegende Bälle und eine Leiche - so hatten sich die Sportler und Fans des internationalen Minigolfturniers den Wettkampf nicht vorgestellt. Der ermordete Minigolfanlagen-Besitzer Wöstmann lag mit seinem Verpächter im Streit. Mit allen Mitteln versuchte Jakob Müller, ihn von seinem Grundstück zu vertreiben. Doch deswegen einen Mord zu begehen, während eines Golfturniers, scheint als Motiv nicht ausreichend. Die Kölner Kommissare arbeiten sich in die Machenschaften der Minigolfer-Szene ein und finden heraus, dass Wöstmann kurz vor seinem Tod eine verdächtig hohe Wette auf die Niederlage des dänischen Weltklassespielers Jens Jensen abgeschlossen hatte. Wurde Jensen von Wöstmann erpresst, bei dem Wettbetrug mitzumachen? Die Ermittlungen in Wöstmanns privatem Umfeld sind ebenfalls von Betrug und Untreue gezeichnet. Seine Ehefrau erwischte er in flagranti mit einem anderen. Wurde er nicht nur betrogen, sondern auch von Frau und Liebhaber ermordet? Während sich der Großteil des Kölner SOKO-Teams immer tiefer in die möglichen Motive der Tatverdächtigen einarbeitet, sind Matti Wagner und Dr. Kraft vor allem an der Medizinstudentin Yvonne Rauch interessiert, denn sie hat beiden mächtig den Kopf verdreht.