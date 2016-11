UK Championship, Achtelfinale in York. Eine seiner peinlichsten Niederlagen erlebte Ding Junhui hier im Vorjahr. In der ersten Runde unterlag er dem Amateur Adam Duffy 2:6. Der Chinese kann aber auch anders, triumphierte beim zweitwichtigsten Turnier nach der WM bereits zweimal (2005 und 2009). - UK Championship: 8. Turniertag, Achtelfinale (Best of 11)