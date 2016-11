Harry Cliewer, ein berühmter Fernsehjournalist, ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Sein gewagtes Interview mit einem Top-Banker wird zum Skandal und Quotenhit. Gleichzeitig erscheint der Roman seines Sohnes Alex: eine Abrechnung mit seinem Vater. Darin beschreibt er ihn als 'gierig, geil und geltungssüchtig'. Die Situation wird für Cliewer unerträglich. Er flüchtet - möglichst weit weg von der medialen Öffentlichkeit, die er so hervorragend bedient und die ihn zugleich beherrscht. Weg auch von seiner langjährigen Lebensgefährtin Amanda, die er zwar betrügt, aber dennoch nicht loslassen kann. In einer abgelegenen Berghütte muss Harry Cliewer feststellen, dass Stille kein Garant ist für innere Ruhe. In der Einsamkeit - konfrontiert mit der gnadenlosen Natur und seiner Vergangenheit - kämpft er schlussendlich um sein eigenes Überleben. Harry Kliewer, ein berühmter Fernsehjournalist, ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Sein gewagtes Interview mit einem Top-Banker wird zum Skandal und Quotenhit. Gleichzeitig erscheint der Roman seines Sohnes Alex: eine Abrechnung mit seinem Vater. Darin beschreibt er ihn als "gierig, geil und geltungssüchtig". Die Situation wird für Kliewer unerträglich. Er flüchtet - möglichst weit weg von der medialen Öffentlichkeit, die er so hervorragend bedient und die ihn zugleich beherrscht. Weg auch von seiner langjährigen Lebensgefährtin Amanda, die er zwar betrügt, aber dennoch nicht loslassen kann.