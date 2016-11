Ob harter oder milder Winter, irgendwann wird es kalt in Deutschland. Eis und Schnee sind eine Herausforderung für alle: Autofahrer haben mit vereisten Straßen zu kämpfen. Unsere heimischen Tierarten sind auf ihre Wintervorräte und Schlafplätze angewiesen. Die Pflanzen im Garten müssen Frost und Kälte aushalten können. LexiTV gibt zahlreiche Tipps rund um die kalte Jahreszeit. Wie wird das Auto winterflott? Womit hilft man den Tieren im Garten wirklich, und wie lässt sich auch bei Frost eine bunte Farbenpracht auf den Balkon oder in den Garten zaubern? Deshalb: Halb so wild, wenn es draußen kalt wird!