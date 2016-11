Ex-Detective Carrie Wells hat die Fähigkeit sich an alles zu erinnern, was sie jemals gesehen hat. Nur der Mord an ihrer Schwester ist vollständig ausgeblendet. Ihr ehemaliger Freund Al Burns holt sie zurück zur Polizei, damit sie mit ihrer besonderen Gabe dem NYPD bei der Aufklärung von Fällen behilflich ist: Die 11-jährige Tochter einer angesehenen Millionärsfamilie in Manhattan wird gekidnappt. Carrie und Al unterstützen ihre Kollegen in Manhattan...