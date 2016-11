Isak besucht nach langer Zeit sein Elternhaus im norwegischen Bergland. Mit seinem älteren Bruder Jonas versteht er sich noch immer prächtig, aber das Verhältnis zu seinem Vater ist angespannt: Er hat ihm nie verziehen, dass er nicht in den familiären Betrieb eingestiegen ist. Bei einer Bergtour wird Jonas von einer Lawine verschüttet - es gibt keine Hoffnung. Der Schock stellt den Rest der Familie auf eine Zerreißprobe. Isak ist nun gezwungen, eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Es ist lange her, seit Isak seinen Heimatort in der Bergwelt Norwegens besucht hat. Nun aber kehrt er anlässlich der Taufe seiner Nichte Sofie in das Haus seiner Eltern Thore und Ingrid Nerhus zurück. Das Wiedersehen mit seinem älteren Bruder Jonas, Vater der kleinen Sofie, verläuft überaus freudig: Die Brüder verstanden sich schon immer wie beste Freunde, allen Unterschieden zum Trotz. Aber während Jonas mit Ehefrau Malin und den Kindern im Heimatdorf der Familie lebt, seine Eltern nach Kräften unterstützt und die Leitung der familiären Großschreinerei übernommen hat, war Isak seinen eigenen Weg gegangen: An der Seite seiner Freundin Stella hat er sich in Alesund eine Existenz als Informatiker aufgebaut - ein Schritt, den sein traditionsbewusster Vater ihm nie verziehen hat. Auch jetzt ist das Wiedersehen zwischen Vater und Sohn angespannt. Auf Jonas' Idee hin brechen die Brüder zu einer Gletschertour auf - ganz wie in Jugendzeiten. Doch was als abenteuerlicher Tagesausflug beginnt, endet in einem furchtbaren Unglück: Die Brüder werden von einer Lawine erfasst. Isak überlebt schwer verletzt, Jonas hingegen wird verschüttet und bleibt vermisst. Nach seiner Genesung wird Isak nicht nur mit den Schuldzuweisungen der trauernden Malin konfrontiert, sondern auch von schweren Selbstvorwürfen geplagt.