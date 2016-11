Burger Bräu veranstaltet die Wahl zur oberbayerischen Bierkönigin. Da die ursprüngliche Kandidatin krank geworden ist, überlegen Alfons und Oskar, wen sie ins Rennen schicken können. Als Tina sich spontan zu einer Teilnahme am Wettbewerb bereiterklärt und diesen sogar gewinnt, sind Oskar und sie überglücklich - Adrian ist sich nicht mehr sicher, dass Clara Desirée wirklich mit Absicht angefahren hat. William bezweifelt das ohnehin und so beschließen die Brüder, sich Sperber nochmal vorzuknöpfen. Der gesteht ihnen, dass er Clara zu Unrecht belastet hat. Als Adrian Clara anbietet, wieder in ihr Atelier einzuziehen, lehnt sie jedoch ab. Nils kommt in Untersuchungshaft. Charlotte vermutet aufgebracht, dass Werner ihn bei den Behörden angeschwärzt hat, doch der weist dies empört von sich. Tatsächlich haben Beatrice und Friedrich der Polizei Nils' Fluchtpläne gemeldet. Natascha hat das erste Kapitel für ihre Autobiografie geschrieben und bittet Michael, einen Blick drauf zu werfen. Doch der mokiert sich über ihre Rechtschreibung, anstatt sich mit dem Inhalt zu befassen.