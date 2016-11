Als Milliarden-Erbe eines Finanzimperiums hat sich der dauerbetrunkene Playboy Arthur Bach immer nur auf zwei Dinge in seinem Leben verlassen: auf sein Kindermädchen Hobson und auf sein immenses Vermögen. Doch nun steht der Kindskopf mit Alkoholproblem vor einer schwierigen Entscheidung, denn seine Mutter hat genug von seinem verantwortungslosen Verhalten und will den Partykönig enterben, wenn er nicht die gutbetuchte Susan Johnson, Tochter eines einflussreichen Self-Made-Millionärs, heiratet. Dabei hat sich Arthur doch gerade erst Hals über Kopf in die mittellose Naomi Quinn verliebt. Wird er sich dem Willen seiner herrischen Mutter beugen und sich gegen die Liebe entscheiden? Oder gibt er sein altes Leben auf und trifft endlich eine eigene Entscheidung?