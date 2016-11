* Döner-Schummelei: falsches Fleisch und Zusatzstoffe Die gesetzlichen Anforderungen zur Herstellung eines Döners sind eindeutig: So darf bei einem Kalbsdöner zum Beispiel nur Kalbfleisch verwendet werden, davon maximal 60 Prozent als Hack. Der Verdacht: Viele Dönerläden verstoßen gegen die Regeln und verkaufen falsch deklariertes Fleisch. "Markt" deckt auf! * Bäume fällen: Fachbetriebe im Qualitätstest Aus den verschiedensten Gründen müssen manchmal auch dicke Bäume gefällt werden: Entweder sind die Bäume krank, die Wurzeln beschädigen den Gehweg oder die Eigentümer wollen weniger Schatten. Ab einer gewissen Baumgröße lässt man die Arbeit lieber vom Fachmann ausführen. Aber die Qualität von vermeintlichen "Profi"-Holzfällern ist ziemlich durchwachsen, wie der "Markt"-Handwerkertest zeigt. * Mobilfunkärger: teure SMS Sefa A. lebt in Hannover und war noch nie in Großbritannien. Er kennt dort auch niemanden. Trotzdem tauchen auf seiner Handyrechnung seit knapp sechs Monaten jede Menge SMS nach England auf. Sie werden scheinbar selbstständig von seinem Telefon immer wieder verschickt. Es fallen jede Menge Kosten für den "Markt"-Zuschauer an. Und der Mobilfunkanbieter stellt sich stur. "Markt" mischt sich ein. * Mehl: was wirklich drinsteckt Mehl steckt in jedem Brot oder Brötchen, auch zum Kuchenbacken oder Binden von Soßen darf es in keinem Haushalt fehlen. Das Angebot in Supermärkten und Discountern ist entsprechend groß. Doch "Markt"-Recherchen haben ergeben: In so manchem Produkt stecken Zusatzstoffe, die darin nach Meinung von Handwerksbäckern nichts zu suchen haben. * Krasse Preisunterschiede: Wasserstreit in Uelzen Sie gehen in die gleiche Kirche, spielen im selben Tennisclub, sind Mitglied im selben Schützenverein: Die Bürger von Westerweyhe und Kirchweyhe bei Uelzen unterscheiden sich nur in einem Punkt. Die einen zahlen nämlich deutlich mehr für ihr Wasser, das zu Hause aus dem Hahn kommt. Grund sind zwei unterschiedliche Anbieter in der Region. Ärgerlich für die Anwohner, es gibt keine Möglichkeit zu wechseln. - Döner-Schummelei: falsches Fleisch und Zusatzstoffe