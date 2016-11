Octave Parango arbeitet für die beste Agentur der Welt: "Ross & Witchcraft", trägt die neuesten Anzüge, lange bevor sie in den Designer-Boutiquen liegen, fährt die schicksten Autos und schart die attraktivsten Models sich. Er entspricht nicht dem Zeitgeist, er definiert ihn. Überzeugt davon, dass jeder Mensch käuflich ist, herrscht er zynisch, erfolgreich, skrupellos und arrogant über seine Kampagnen und verabscheut gleichzeitig die von der Werbeindustrie manipulierte Welt. Wenn er den "Zuschauer" mit augenzwinkerndem Blick in die Kamera durch die Agentur führt und die Kollegen ihm respektvoll zunicken, beneidet und hasst man ihn zugleich. Er scheint für sein Geld nicht einmal hart zu arbeiten. Verächtlich diktiert er seine Kreaktivkonzepte innerhalb von fünf Minuten herunter - und wird dafür noch als Genie gefeiert. Seine Welt dreht sich um Macht, Drogen und wilde Sexorgien mit attraktiven Models. Doch bei allen seinen Vorzügen hat Octave seinen Job gründlich satt. Sein einziger Kumpel ist sein Kollege Charlie, der allerdings selbst in seiner narzisstischen Scheinwelt gefangen ist. Das alles wäre noch erträglich, wenn Octave nicht von seiner großen Liebe Sophie verlassen worden wäre. Woran Octave natürlich nicht ganz unschuldig ist: Als Sophie ihm einen positiven Schwangerschaftstest unter die Nase hält, kehrt er seine selbstsüchtige Seite aus und verliert den einzigen Menschen, der ihm wirklich wichtig ist. So beschließt er, die Werbewelt mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen - mit dem Risiko und der bewussten Entscheidung, danach nie wieder einen Fuß in dieses Metier zu setzen. Mit einem grandiosen Sabotageakt will Octave der verlogenen Branche einen Denkzettel verpassen ...