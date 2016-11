1. Staffel, Folge 6: Einzigartiges Talent, Ehrgeiz, Disziplin und nicht zuletzt Mut: Wer im Rennsport regelmäßig ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen will, muss immer bis an die persönlichen Grenzen gehen. Jacky Ickx war einer dieser Spezialisten. Er zählt zu den Fahrern, denen es ganz egal ist, in welchem Auto sie die Rennen bestreiten. Motiviert bis aufs Blut, immer gewillt neue Herausforderungen zu bewältigen. In der Dokumentation sprechen er und andere herausragende Talente der Renngeschichte über den unbändigen Siegeswillen und die Faszination des Motorsports.