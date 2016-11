Die Leiche des allein lebenden und am Tourette-Syndrom leidenden Tobias Walter wird erst zwei Tage nach seiner Ermordung gefunden. Jugendliche und ein Rechtsradikaler haben ihn gemobbt. Zunächst ermittelt die SOKO im Umfeld dieser Verdächtigen. So niederträchtig deren Verhalten auch war, spricht dennoch einiges dagegen, dass einer von ihnen den Mord an Walter begangen haben könnte. Ein Zeuge erzählt schließlich von einem Autounfall vor fünf Wochen. Dieser hat sich schräg gegenüber dem Wohnhaus von Walter ereignet. Recherchen fördern eine erstaunliche Familiengeschichte zutage.